Ufficiale: Andreoli è il nuovo tecnico del Rende Calcio

Con un comunicato apparso sul sito ufficiale, il Rende Calcio comunica di aver trovato l’accordo con il tecnico Angelo Andreoli a cui sarà affidata la guida della prima squadra. Il presidente Fabio Coscarella, ha deciso di affidare la panchina ad una figura professionale del territorio: “Come nostra abitudine abbiamo sposato prima l’uomo e poi l’allenatore – afferma il presidente Coscarella – Convinti di aver trovato gli stessi valori che caratterizzano la nostra società”. Le parole del neo allenatore: “Sono grato al presidente Coscarella e al Rende Calcio per l’occasione che mi è stata data. Si tratta di una grande opportunità e ripagherò la fiducia che è stata riposta in me con il massimo impegno”.

Foto: Sito Rende