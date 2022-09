Ufficiale: Andrea Masiello è un nuovo giocatore del SudTirol

Andrea Masiello, ex Genoa, Atalanta e Bari, è un nuovo giocatore del SudTirol. A renderlo noto è il club biancorosso con un comunicato: “FC Südtirol comunica di aver acquisto a acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Masiello.

Il difensore 36enne, vanta 287 presenze in Serie A nella sua carriera e che ha giocato anche in Champions League con la maglia dell’Atalanta. E’ reduce dall’esperienza al Genoa, terminata con lo svincolo. Ha sottoscritto un contratto annuale con la società biancorossa, vale a dire fino al 30 giugno 2023.

Andrea Masiello è nato il 5 febbraio 1985 a Viareggio, 180 centimetri per 75 kg di peso forma, piede destro, è un difensore centrale che all’occorrenza può ricoprire anche il ruolo di terzino destro. Figlio d’arte (il padre Mario vinse con il Napoli la Coppa Carnevale al trofeo giovanile di Viareggio del 1975), cresce calcisticamente nella Lucchese. Il debutto in prima squadra nel 2002 con Osvaldo Jaconi. Passa alla Juventus e con la Primavera di Vincenzo Chiarenza conquista il successo nel Torneo di Viareggio 2004 e 2005 e collezione 21 gare con le nazionali azzurre under 18,19 e 20, compresa una fase finale degli Europei U19.

Il 20 aprile 2005 debutta in A contro l’Inter. Poi l’Avellino in B. Passa al Siena in A nel 2006 e, nel gennaio 2007, si trasferisce in B al Genoa per conquistare la promozione in A. Nel gennaio 2008 passa al Bari in B e vi resta anche l’anno successivo conquistando la promozione in A. Veste la maglia barese nella massima serie anche nelle stagioni 2009-2010 e 2010-2011, poi ancora serie A con l’Atalanta, nove stagioni consecutive dal 2011 al 2020. Dal gennaio 2020 il Genoa nella massima serie fino al termine del campionato scorso. Complessivamente vanta 287 gare in serie A con 12 reti e 6 assist e 116 gare in B con una rete e 3 assist.

FC Südtirol rivolge un caloroso benvenuto ad Andrea Masiello e gli augura un futuro ricco di soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia biancorossa.”

Foto: Sito Ufficiale SudTirol