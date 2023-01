Ufficiale: Andrea Gallo nuovo centrocampista dell’AZ Picerno

Andrea Gallo è ufficialmente un nuovo centrocampista dell’AZ Picerno. Il classe ’97 arriva a titolo definitivo dalla Turris. Il comunicato ufficiale: “L’Az Picerno comunica di aver rilevato dalla Turris il centrocampista, classe 1997, Andrea Gallo. Con l’acquisto di Andrea, il DG Vincenzo Greco consegna a mister Longo un tassello prezioso per lo scacchiere del centrocampo dell’AZ: 41 presenze e 1 goal per Gallo in Serie C. Benvenuto a Picerno, Andrea!”.

Foto: sito ufficiale AZ Picerno