Ufficiale: Andrea Berta lascia l’Atletico Madrid dopo 8 anni

Andrea Berta rescinde il contratto con l’Atletico de Madrid. Ad annunciarlo è la stessa società con un comunicato ufficiale:

“L’ex responsabile del calcio professionistico maschile termina il suo mandato nel club dopo oltre un decennio nel dipartimento sportivo.

Andrea Berta e il Club hanno raggiunto un accordo per rescindere il suo contratto. Questa decisione segna la fine di oltre un decennio di lavoro caratterizzato da risultati sportivi impressionanti e dalla crescita dell’organizzazione.

Berta è entrato a far parte dell’Atlético de Madrid nel 2013 dal Genoa CFC, diventando parte del dipartimento di scouting internazionale all’interno della direzione sportiva, prima di assumere la carica di direttore tecnico del club.

Nel 2017 è diventato direttore sportivo, sostituendo José Luis Pérez Caminero, diventando così il capo del dipartimento di calcio professionistico.

Durante il mandato di Andrea Berta al club, l’Atlético de Madrid ha vinto la Copa del Rey (2013), due titoli di campionato (2013-14 e 2020-21), la Supercoppa spagnola (2014), la UEFA Europa League (2017-18) e la Supercoppa UEFA (2018).

Vorremmo ringraziare Andrea per tutto il suo impegno, la sua dedizione e il suo impegno in questi undici anni e gli auguriamo il meglio per il suo futuro capitolo professionale.”

Uno dei club maggiormente interessati al dirigente è il Manchester United.

Foto: Sito Atletico