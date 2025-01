Ufficiale: Andersen è un nuovo giocatore dello Sparta Praga

Nel giorno in cui il Venezia, in piena emergenza numerica causa infortuni e trattative in corso, affronta l‘Inter, arriva l’ufficialità dell’addio del centrocampista danese Andersen, con un comunicato del club.

“Il Venezia FC comunica di aver perfezionato la cessione a titolo definitivo del centrocampista Magnus Kofod Andersen allo Sparta Praga. Giunto in laguna nell’estate del 2022, Magnus Kofod Andersen ha collezionato 66 presenze con la maglia arancioneroverde, impreziosite da un gol e 7 assist, contribuendo al percorso che ha portato il Venezia alla promozione in Serie A nella scorsa stagione. Buona fortuna, Magnus”.

Foto: Instagram Andersen