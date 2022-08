Ufficiale: Anderlecht, ecco Diawara dalla Roma

Amadou Diawara è un nuovo calciatore dell’Anderlecht. Il centrocampista lascia la Roma a titolo definitivo e ha firmato un triennale con il club belga. L’annuncio è arrivato tramite un comunicato pubblicato sul sito ufficiale giallorosso: “L’AS Roma comunica di aver raggiunto un accordo con l’Anderlecht per il trasferimento a titolo definitivo di Amadou Diawara. Nelle tre stagioni in giallorosso il centrocampista ha collezionato 66 presenze, segnando 2 gol. Il Club augura a Amadou il meglio per la nuova avventura nella Pro League belga”.

Foto: Diawara Instagram