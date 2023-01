Ufficiale: Ancona, rescissione consensuale con Berardi

Filippo Berardi non vestirà più la maglia dell’Ancona, l’attaccante e il club hanno risolto consensualmente il contratto che li legava. Il venticinquenne, classe ’97 nativo di San Marino, lascia la squadra biancorossa dopo un anno e mezzo. Appena 1′ di gioco disputato in partite ufficiali per l’ala destra nella stagione 2022/2023. Il comunicato ufficiale: “L’U.S. Ancona comunica di aver risolto consensualmente il contratto con l’attaccante Filippo Berardi. Il club biancorosso augura a Berardi le migliori fortune per il proseguimento della carriera professionale”.

Foto: sito ufficiale Ancona