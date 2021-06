Ufficiale: Ancona Matelica, rinnovato il contratto del portiere Vitali

Attraverso una nota ufficiale, l’Ancona Matelica comunica il rinnovo del portiere Leonardo Vitali. Ecco il comunciato: “Prosegue l’avventura in biancorosso per il portiere umbro Leonardo Vitali. Il classe 1998, dotato di una notevole struttura fisica, era arrivato dal Foggia nel corso del mercato invernale. Ex Settore Giovanile di Juventus e Sassuolo, poi Villabiagio, Flaminia Civitacastellana e Pianese, Vitali si è messo in evidenza soprattutto nei playoff, dove ha blindato i pali della squadra di mister Colavitto con personalità e sicurezza”.