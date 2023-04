Ufficiale: Ancona, esonerato l’allenatore Colavitto

Dopo il pesante ko di Alessandria, l’Ancona ha esonerato Gianluca Colavitto. Di seguito il comunicato del club dorico: “L’U.S. Ancona comunica di aver sollevato Gianluca Colavitto dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club biancorosso ringrazia mister Colavitto e il suo staff, nelle persone di Marco Noviello e Gerardo Fiorillo, per l’attività sin qui svolta e per i risultati ottenuti”. Adesso in vantaggio per guidare l’Ancona c’è Marco Donadel.