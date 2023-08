L’U.S. Ancona comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del giocatore Antonio Cioffi, attaccante classe 2002, che arriva in prestito dal Napoli, dove è cresciuto nelle giovanili fino ad arrivare in prima squadra. Lo scorso anno, Cioffi, ha disputato il campionato di Serie C con il Pontedera, mettendo a segno 6 reti in 31 presenze”.

Foto: logo Ancona