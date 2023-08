Ufficiale: anche Toko Ekambi vola in Arabia. È un nuovo calciatore dell’Abha FC

Anche Karl Louis-Brillant Toko Ekambi sbarca in Arabia Saudita. L’attaccante camerunese che lascia l’Olympique Lione a titolo definitivo per vestire la maglia dell’Abha FC, per lui un contratto fino al 2025. L’annuncio è arrivato direttamente dai canali social.

Foto: Twitter Abha FC