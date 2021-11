Ufficiale: anche la Conmebol elimina la regola del gol in trasferta

Dopo la UEFA, anche la CONMEBOL elimina la regola del “gol in trasferta”. La confederazione sudamericana ha annunciato oggi l’inizio di una nuova era con il tweet che recita: “D’ora in poi tutti i gol dei tornei CONMEBOL avranno lo stesso valore, e i gol segnati in trasferta non saranno più considerati come fattore decisivo. Con questo si punta a una maggiore giustizia sportiva”.

La CONMEBOL elimina el “gol de visitante”. En adelante todos los goles de los torneos de la CONMEBOL tendrán el mismo valor, ya no se considerará como un factor de desempate los tantos convertidos en calidad de visitante. Con ello, se apunta a una mayor justicia deportiva. — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) November 25, 2021

Foto: Twitter Conmebol