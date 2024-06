Ufficiale: Amine El Ouazzani è un nuovo giocatore del Braga

Amine El Ouazzani è un nuovo giocatore del Braga. Il ventiduenne marocchino ha firmato un contratto fino al 2029, nello stesso è stata inserita una clausola rescissoria da 50 milioni di euro. Di seguito il comunicato della società portoghese:

“L’SC Braga informa di aver raggiunto un accordo con il Guingamp (Francia) per il trasferimento a titolo definitivo di Amine El Ouazzani, per 3,5 milioni di euro. Il 22enne attaccante marocchino firma un contratto valido con l’SC Braga per le prossime cinque stagioni (fino al 2029), schermato da una clausola rescissoria di 50 milioni di euro.”

Foto: sito Braga