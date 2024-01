Ufficiale: Alvarez è un nuovo giocatore della Sampdoria

Il club blucerchiato ha prelevato in prestito dal Sassuolo Agustin Alvarez attaccante uruguayano classe 2001 che in questa stagione non è mai stato utilizzato da Dionisi. Il comunicato del club: “L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’U.S. Sassuolo Calcio i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Agustín Álvarez Martínez (nato a San Bautista, Uruguay, il 19 maggio 2001). L’attaccante si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2024″.

Foto: Instagram Sampdoria