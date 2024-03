Ufficiale: Almeria, esonerato il tecnico Garitano. Al suo posto Mel. Il comunicato

Nuovo cambio di allenatore per l’Almeria, il terzo stagionale. Il club iberico, fanalino di coda in Liga e ancora a secco di vittorie in quest’annata, ha annunciato la separazione da Gaizka Garitano, subentrato a suo tempo a Vicente Moreno. Di seguito la nota: “UD Almería e Gaizka Garitano raggiungono un accordo che pone fine al rapporto. Il club ringrazia l’allenatore per la professionalità dimostrata durante il suo periodo da Rojiblanco e gli augura buona fortuna per il futuro”. Successivamente la società ha pubblicato un ulteriore comunicato, con cui è stato annunciato il nome del nuovo guidsa tecnica: si tratta di Pepe Mel, per lui un contratto fino a giugno.

Foto: Twitter Almeria