Ufficiale: Alfonso Espino è un nuovo calciatore del Rayo Vallecano

Importante rinforzo in difesa per il Rayo Vallecano: il club madrileno ha infatti ufficializzato l’acquisto di Alfonso Espino. Per lui contratto di tre anni. Il calciatore, classe 1992, era svincolato dopo non aver rinnovato il contratto con il Cadice, con cui ha giocato dal 2019 collezionando 146 presenze e 3 reti. Il difensore uruguaiano è cresciuto in patria, dove con il Nacional ha disputato sei stagioni, dal 2013 al 2019.

Foto: Twitter Rayo Vallecano