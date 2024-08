Ufficiale: Alex Valle è un nuovo giocatore del Celtic

Alex Valle è un nuovo giocatore del Celtic, in prestito dal Barcellona. Ecco il comunicato: “Il Celtic è lieto di aver ingaggiato il terzino sinistro ventenne del Barcellona, ​​Alex Valle, in prestito per una stagione dai giganti della Liga, previa autorizzazione della squadra internazionale. Si è unito al Barcellona un decennio fa, quando faceva parte della famosa accademia giovanile La Masia del Barcellona, ​​e ha iniziato a giocare per il Barcellona B nel 2022. Dopo un prestito di sei mesi ad Andorra, ha giocato la scorsa stagione in prestito al Levante. Questa stagione ha fatto parte della prima squadra del Barcellona ed è rimasto in panchina nelle prime due partite della Liga. Il difensore ha rappresentato la Spagna anche a livello Under-18, Under-19 e Under-20, e ha esordito nell’Under-20 mentre giocava ancora per l’Under-19. Il manager del Celtic, Brendan Rodgers, ha dichiarato: “Siamo lieti di aver preso in prestito Alex per questa stagione, mentre continuiamo a rafforzare la squadra per la stagione a venire. Il suo stile calcistico completerà il nostro gioco offensivo e ci darà più opzioni nella nostra linea difensiva. Alex è cresciuto in un ambiente calcistico di alta qualità, imparando tutte le buone abitudini e le abilità associate a qualsiasi squadra di vertice. È un giocatore con delle qualità straordinarie. Ha giocato molto bene per il Levante la scorsa stagione, quest’anno ha già fatto parte della prima squadra del Barcellona ed è un’aggiunta gradita e di qualità alla nostra squadra”.

Foto: sito Celtic