Ufficiale: Alex Dominguez si svincola dall’Alaves

L’Alaves ha incominciato con il piede giusto la propria stagione trovando una vittoria e un pareggio nelle prime due giornate della Liga, posizionandosi a oggi addirittura un punto sopra il Barcellona in classifica, al pari del Real Madrid. Il club basco ha però oggi comunicato di aver deciso di separare le proprie strade da quelle del portiere classe ’98 Alex Dominguez, svincolatosi e quindi disponibile a firmare a parametro zero per la sua nuova squadra. Questo il comunicato degli spagnoli: “Alex Dominguez (Granollers, 30/07/1998) termina il suo rapporto con il Deportivo Alavés. In questo modo il catalano, arrivato nell’estate dello scorso anno per rafforzare la nostra squadra come terzo portiere, si è separato dalla società del Paseo de Cervantes. Come Deportivo Alavés, vogliamo ringraziarti per la tua professionalità e impegno durante questa stagione e ti auguriamo buona fortuna nella tua nuova fase professionale. Eskerrik asko, Alex!“.

Foto: sito ufficiale Alaves