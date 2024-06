Ufficiale: Alex Casella è il nuovo direttore tecnico della Spal

Poco dopo una settimana si interrompe il rapporta tra Paolo Danzé e la Spal, il neo direttore sportivo ha dovuto abbandonare il club per motivi personali come annunciato dallo stesso club con un comunicato:

“S.P.A.L. comunica che Paolo Danzè ha informato il Club di non poter dare seguito agli impegni presi, per imprevisti sopraggiunti motivi personali che lo stesso Danzè ha chiesto di mantenere riservati. Il Club, nel prendere atto di questa situazione, non può fare altro che esprimere la propria solidarietà e augurare a Paolo il meglio per il proprio futuro”. Al suo posto è stato ufficializzato il nuovo direttore tecnico della squadra che sarà Alex Casella. Di seguito il comunicato:

“S.P.A.L. comunica di aver affidato a Alex Casella la direzione dell’area tecnica del Club. Il nuovo dirigente ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2026. Piemontese classe 1981, Casella inizia il proprio percorso manageriale nel 2014 tra le fila del Gozzano, con il quale quattro anni più tardi vince la Serie D, portando per la prima volta tra i professionisti il Club novarese. Dopo aver ricoperto il ruolo di direttore sportivo anche al Carpi in Serie B e nuovamente al Gozzano in Serie C, nell’estate del 2020 Casella si trasferisce alla Pro Vercelli conquistando tre qualificazioni ai playoff promozione su quattro stagioni disputate con la Società piemontese.S.P.A.L. accoglie calorosamente il nuovo direttore dell’area tecnica biancazzurra, al quale vanno i migliori auguri di buon lavoro da parte di tutto il Club.”

Foto: twitter ufficiale Spal