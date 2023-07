Alessio Menato, attaccante classe 2001, è un nuovo giocatore della Virtus Verona, club che milita in Serie C. A darne notizia è lo stesso club scaligero tramite un comunicato. Nato ad Abano Terme, il giocatore è stato prelevato dall’Este, con cui ha segnato 13 gol in 30 presenze. Ha firmato un biennale.

Foto: Instagram Virtus Verona