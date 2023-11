Ufficiale: Alessandria, reintegrato il direttore tecnico Ninni Corda

L’U.S. Alessandria Calcio 1912 Srl, comunica che in data odierna ed effetto immediato, è stato reintegrato nel ruolo e nelle funzioni il sig. Ninni Corda. Il Presidente Enea Benedetto, insieme alla nuova proprietà, valutato, che sono venuti meno i motivi che avevano indotto all’esonero del sig. Corda, anche in virtù dell’ultimo risultato e della palese assenza di una guida dell’area tecnica, forte ed adeguata, in virtù anche di una posizione di classifica non certo consona al blasone dei Grigi, lo reintegra nel ruolo citato. Nel ringraziare il Sig. Ninni Corda per il lavoro svolto, ripone piena fiducia nell’operato dello stesso dirigente sardo e augurandogli buon lavoro, gli conferma piena ed incondizionata stima.

Foto: logo Alessandria