Ufficiale: Alessandria, in dirigenza arriva Marra Cutrupi

L’U.S. Alessandria Calcio 1912 comunica di aver affidato il ruolo di Direttore Operativo e Segretario Generale a Filippo Marra Cutrupi. Classe 1969 nato a Reggio Calabria, vanta una lunga esperienza nel calcio e in particolar modo in Lega Pro. Marra Cutrupi già ricoperto il ruolo di Direttore Generale in svariate piazze della Serie C quali Grosseto, Juve Stabia e Verona, Potenza e tante altre. Nell’ultima stagione è invece stato Direttore Generale dell’Acireale Calcio nel girone I di Serie D. Il neo dirigente grigio, voluto fortemente dal responsabile dell’area tecnica Ninni Corda e dal Presidente Enea Benedetto, ha firmato un contratto biennale ed è già a lavoro avendo contribuito, fattivamente, alle opere burocratiche relative alle ultime scadenze federali.

“Filippo Marra Cutrupi – dichiara il Presidente dell’Alessandria Enea Benedetto – è il primo inserimento societario, frutto della condivisione strategica e di intenti tra il sottoscritto e quella dei nuovi acquirenti di Alessandria 2023. Gli auguriamo, collegialmente, un buon lavoro e un caloroso benvenuto ad Alessandria”.

Foto: Instagram Alessandria