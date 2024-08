Ufficiale: Alejo Veliz dal Tottenham all’Espanyol

L’Espanyol ufficializza l’arrivo di Alejo Veliz dal Tottenham: “RCD Espanyol e Tottenham Hotspur hanno perfezionato il trasferimento di Alejo Véliz (Gödeken (Argentina), 19-09-2003), che giocherà per la squadra biancoblù in questa stagione. Véliz, che ha concluso la Liga a Siviglia la scorsa stagione, è stato nazionale per la nazionale argentina nelle categorie inferiori. Véliz, che ha superato le visite mediche presso la Clinica Corachan, ha fatto il suo debutto nella Prima Divisione argentina con il Rosario Central nel luglio 2021. Nel luglio 2023, dopo la sua grande prestazione ai Mondiali U20 e la sua prestazione al Rosario Central, ha firmato per il Tottenham. Dopo aver giocato alcune partite con la squadra inglese, lo scorso inverno Véliz è stato ceduto in prestito al Sevilla FC. Véliz sarà presentato la prossima settimana come nuovo giocatore dell’RCD Espanyol in data e ora da definire”.

Foto: instagram Espanyol