Ufficiale: AlbinoLeffe, saluta il direttore sportivo Valoti

L’AlbinoLeffe ha comunicato che il direttore sportivo Aladino Valoti non proseguirà il suo rapporto con la società nella stagione 2023/2024.

Questa la nota ufficiale: “Innanzitutto ci tengo ancora una volta a ringraziare il Presidente Andreoletti e la Società per l’opportunità che mi era stata data e che mi era stata espressa anche per la nuova stagione. Questo è il minimo che posso fare. Sarò sempre grato al Presidente perché per me è una persona unica sul piano lavorativo e a livello morale. La mia scelta è maturata in queste ultime settimane di confronti. Ho deciso di fare un passo indietro memore della stagione passata e degli errori commessi, sempre in buona fede e cercando di portare avanti le forti e marcate linee-guida che la Società intende seguire. Ringrazio tutti, perché alla fine, nonostante una stagione difficile, siamo riusciti a conquistare una salvezza che sembrava impossibile. Il mio grazie va agli allenatori, allo staff e ai giocatori – ai quali sono molto legato -, per quello che sono riusciti a fare. Ringrazio infine le tante persone che lavorano in società, figure meravigliose a livello professionale e dalla disponibilità unica. L’augurio è che l’AlbinoLeffe possa togliersi le soddisfazioni che questa Società si merita. Anche in considerazione del tempo, della passione e delle risorse economiche che il Presidente dedica al suo progetto, cercando di portare avanti una logica giusta e, come dice lui, per provare a dare l’opportunità ai giovani bergamaschi di potersi confrontare e cimentare con l’ambizione di diventare un giorno calciatori professionisti. Rivolgo il mio più grande in bocca al lupo a chi verrà dopo di me. Chiunque sarà, sono convinto che a Zanica si troverà bene”.

Foto: logo Albinoleffe