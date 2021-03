“U.C. AlbinoLeffe comunica, a seguito di lodo del Collegio Arbitrale, la risoluzione di contratto tra la società e il calciatore Andrea Malberti.

Ad Andrea va il nostro più sentito ringraziamento per la professionalità dimostrata e l’impegno profuso, oltre al migliore augurio per un pronto ritorno in campo.

Foto: Logo Albinoleffe