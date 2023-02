Ufficiale: Albinoleffe, primo contratto da professionista per Zoma

L’Albinoleffe ha annunciato che il giovane attaccante Mohamed Alì Zoma, classe 2003 italo-ivoriano, ha firmato il primo contratto da professionista. Il diciannovenne, perno dei seriani nonostante la giovane età, ha firmato fino al 30 giugno 2026. La nota ufficiale: “U.C. AlbinoLeffe comunica che il calciatore Mohamed Alì Zoma, attaccante classe 2003, ha sottoscritto il suo primo contratto da professionista che lo legherà al club seriano sino al 30 giugno 2026. Prodotto del vivaio bluceleste, in cui ha militato dai Pulcini sino alla Primavera, laureandosi Campione d’Italia 2021/22 con la Primavera 3, al suo esordio assoluto in Prima Squadra (Lecco – AlbinoLeffe 2-3 del 14 novembre 2021) siglò una doppietta – tra l’85’ e il 93′ – che risultò decisiva ai fini del risultato. Sin qui in blucleleste ha totalizzato 37 presenze e 5 gol, ultimo dei quali messo a segno domenica scorsa contro il Renate. A “Momo” un grosso in bocca al lupo per il suo futuro a Zanica”.

Foto: sito ufficiale Albinoleffe