Ufficiale: Albinoleffe, esonerato Biava

L’Albinoleffe ha annunciato l’esonero dell’allenatore Giuseppe Biava. La squadra lombarda che milita al quindicesimo posto nel Girone A di Serie C ripartirà da un nuovo tecnico per risalire la classifica. La nota ufficiale: “U.C. AlbinoLeffe comunica di aver sollevato il tecnico Giuseppe Biava dall’incarico di allenatore della Prima Squadra bluceleste. La Società desidera ringraziare sentitamente mister Biava per la professionalità e la sensibilità riposte in occasione di questa stagione sportiva e in tutto il suo lungo percorso all’interno del club seriano”.

Foto: sito ufficiale Albinoleffe