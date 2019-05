Ufficiale: Alberto Colombo non sarà l’allenatore dell’Alessandria per la prossima stagione

Alberto Colombo non sarà l’allenatore dell’Alessandria per la prossima stagione. Questo è quanto si apprende dal comunicato pubblicato sul sito ufficiale della società. Il club ha poi ringraziato il tecnico e tutto il suo staff per il lavoro svolto nei mesi del suo lavoro.