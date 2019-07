Ufficiale: Alaves, preso Joselu dal Newcastle. Contratto triennale

Tramite i propri canali ufficiali, il Deportivo Alaves ha annunciato l’ingaggio di José Luis Sanmartìn, conosciuto come Joselu, dal Newcastle. Il club spagnolo si è assicurato dai Magpies l’attaccante tedesco 29enne, che ha firmato un triennale con la sua nuova squadra. Questo il comunicato: “Nuovo rinforzo per l’attacco del Deportivo Alaves. Si tratta dell’attaccante di 29 anni José Luis Sanmartin, detto “Joselu”, che arriva dal Newcastle United, squadra inglese, e firma per le prossime tre stagioni”.

Foto Sito Ufficiale Alaves