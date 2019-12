Ufficiale: Alan Pardew è il nuovo allenatore dell’ADO Den Haag

Alan Pardew è il nuovo allenatore dell’ADO Den Haag. A dare l’ufficialità della notizia è stato proprio il club olandese, attraverso un comunicato: “Il club ha nominato Alan Pardew come nuovo capo allenatore. L’inglese di 58 anni si è impegnato con la nostra società per il resto della stagione. L’allenatore prende Chris Powell come assistente. Pardew ottiene l’incarico di mantenere la squadra in Eredivisie e succede a Fons Groenendijk“.

Alan Pardew raccoglie il club in una situazione deficitaria. Penultimo posto in Eredivise, con 13 punti conquistati nelle prime 18 partite, ma si dice fiducioso sul proseguimento della stagione: “Sono felice. È un club bellissimo e accogliente, c’è entusiasmo e passione. La squadra è in un periodo difficile, ma faremo tutto il possibile per invertire la tendenza. Dobbiamo farlo tutti insieme. Con i giocatori, lo staff, e i fan. Insieme ce la faremo“.

Foto: sito Ado Den Haag