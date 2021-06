U.C. AlbinoLeffe comunica che a decorrere dall’1 luglio 2021 il Sig. Aladino Valoti assumerà l’incarico di Direttore Sportivo del club seriano.

Per Valoti si tratta di un grande ritorno, dopo aver ricoperto lo stesso ruolo in bluceleste dal 2005 al 2016, tra Serie B e Serie C.