Marcelo Gallardo è il nuovo allenatore dell’Al Ittihad.

L’ex tecnico del River Plate prende il posto dell’esonerato Nuno Espirito Santo.

Questo il tweet del club:

🎥| New era, higher goals with Mr. Gallardo at the helm 🔝 pic.twitter.com/oxkjQ6oqJv

