Ufficiale: Al Ain, risoluzione consensuale con Schreuder

Altro ribaltone in panchina in Arabia Saudita. Dopo Espirito Santo con l‘Al Ittihad, c’è la risoluzione consensuale anche nell’Al Ain, con il tecnico Schreuder .

Questa la nota: “L’Al-Ain annuncia che ha raggiunto un accordo consensuale con il tecnico olandese Alfred Schreuder per la risoluzione del contratto. Questa decisione è stata presa a causa della divergenza di vedute tra il tecnico e il suo staff e il modo di lavorare del nostro club. L’Al-Ain vuole esprimere il suo sincero ringraziamento e apprezzamento nei confronti di Schreuder per gli sforzi profusi durante questi mesi e gli augura i migliori successi per il futuro. L’Al-Ain annuncerà il nome del nuovo tecnico nelle prossime ore”.

Al Ain terminates Alfred Schreuder’s contract by mutual agreement #alainclub || @alainfcae pic.twitter.com/4k55zAydz8 — Al Ain FC (@alainfcae_en) November 8, 2023

