Ufficiale: Aké si trasferisce in prestito all’Udinese

Marley Aké è un nuovo calciatore dell’Udinese: arriva in prestito dalla Juventus, ecco il comunicato della società piemontese:

Centrocampista, classe 2001, Marley è alla Juve dal 2021, in forza alla Next Gen. L’anno dopo, a gennaio 2022, l’esordio in Prima Squadra prima in Coppa Italia e, poche settimane dopo, in campionato.