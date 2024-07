Ufficiale: Ajax, torna Bertrand Traoré

L’Ajax ha appena annunciato, tramite un comunicato diffuso mediante i propri canali, di aver raggiunto l’accordo circa l’ingaggio di Bertrand Traoré. L’attaccante classe ’95 aveva già vestito la maglia dei lancieri nella stagione 2016/17. Di seguito l’annuncio del club olandese:

“L’Ajax ha raggiunto un accordo con Bertrand Traoré per il suo ritorno ad Amsterdam. L’attaccante era sotto contratto con il Villarreal CF negli ultimi sei mesi e si trasferisce all’Ajax come free agent. Traoré ha firmato un contratto biennale ad Amsterdam, valido fino al 30 giugno 2026. Traoré è nato il 6 settembre 1995 a Bobo-Dioulasso, Burkina Faso. Nella stagione 2016/17, ha raggiunto la finale della UEFA Europa League con l’Ajax mentre era in prestito. Durante quella stagione, Traoré ha giocato 39 partite e segnato tredici gol. Dopo aver lasciato l’Ajax, l’attaccante ha giocato per l’Olympique Lione, l’Aston Villa e l’Istanbul Başakşehir, prima di essere ingaggiato dal club spagnolo Villarreal CF lo scorso inverno”.

Foto: Instagram Ajax