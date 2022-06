Continua l’avventura di Maarten Stekelenburg con la maglia dell’Ajax. Il portiere ex Roma ha rinnovato il proprio contratto con il club di Amsterdam fino a giugno 2023. L’annuncio è arrivato direttamente dai canali social dei Godenzonen.

39 years old and still going strong ❌❌❌

Maarten Stekelenburg +

— AFC Ajax (@AFCAjax) June 24, 2022