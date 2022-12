Daley Blind non è più un giocatore dell’Ajax. Il difensore classe 1990 ha risolto consensualmente il proprio contratto con i Lancieri in anticipo di sei mesi rispetto alla naturale scadenza. L’annuncio è arrivato direttamente dai canali social del club olandese. Blind ha indossato la maglia biancorossa per 23 anni, suddivisi in due esperienze: la prima dal 1995 al 2014, la seconda dal 2018 al 2022.

Foto: Instagram Ajax