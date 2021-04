Ufficiale: Ajax, rinnovo fino al 2023 per Ten Hag

Attraverso un comunicato l’Ajax ha annunciato il rinnovo dell’allenatore Erik ten Hag fino al 2023. Ecco la nota ufficiale: “L’Ajax ha raggiunto un accordo con Erik ten Hag per l’estensione del suo contratto che in precedenza era valido fino al 30 giugno 2022. Il nuovo accordo entrerà in vigore il 1 ° luglio 2021 e durerà fino al 30 giugno 2023”.

His home? Amsterdam… ❌❌❌ +1 for Erik ten Hag ➥ 2023 — AFC Ajax (@AFCAjax) April 30, 2021

FOTO: Sito ufficiale Ajax