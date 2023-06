Ufficiale: Ajax, rinnovo del contratto per Huntelaar

L’Ajax annuncia l’avvenuto rinnovo del contratto per l’ex attaccante Klaas Jan Huntelaar. L’olandese fa parte dello staff tecnico dei lancieri e si occupa del passaggio dei giovani dall’Under23 alla prima squadra. Un ruolo molto importante in un club come l’Ajax, da sempre attento allo sviluppo dei talenti. Il comunicato degli olandesi:

“L’Ajax ha raggiunto un accordo con Klaas Jan Huntelaar per il prolungamento del suo contratto, che è durato fino al 30 giugno 2023. Il nuovo accordo inizierà il 1° luglio 2023 e durerà quattro anni, fino al 30 giugno 2027. Huntelaar (Voor-Drempt, 12 agosto 1983) è Technical Manager dell’Ajax e fa riferimento al direttore sportivo Sven Mislintat. Da marzo 2022, Huntelaar fa parte della direzione tecnica. Si concentrerà principalmente sul flusso di giocatori dell’Ajax U23 all’Ajax 1, sulla composizione e sui contratti dei giocatori dell’Ajax U23 e dell’accademia giovanile”.

Questo il commento di Huntelaar sul rinnovo: “Sto svolgendo questo ruolo principalmente da solo, ma lavorerò insieme allo scouting e a Sven, ovviamente. Il quadro completo è molto importante per il mio sviluppo. Abbiamo avuto molte buone conversazioni su questo prima di decidere di prolungare il mio contratto”.

Foto: Twitter Ajax