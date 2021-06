Ufficiale: Ajax, preso il portiere Roggeveen

Con un comunicato l’Ajax ha annunciato di aver preso il portiere Joey Roggeveen, la scorsa stagione al Volendam. Ecco la nota: “L’Ajax ha raggiunto un accordo con Joey Roggeveen per il trasferimento del portiere ad Amsterdam. Il 23enne arriva dall’FC Volendam, dove ha un contratto in scadenza. Firma un contratto con l’Ajax per la durata di una stagione, dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2022″.

Welkom in Amsterdam, Joey! 🤝 — AFC Ajax (@AFCAjax) June 25, 2021

Foto: Sito Ajax