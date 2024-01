Georges Mikautadze fa ritorno al Metz, club che lo aveva ceduto la scorsa estate all’Ajax, con la formula del prestito con diritto di riscatto: ora è ufficiale. L’esterno offensivo georgiano rientra in Francia dopo 6 mesi non particolarmente fortunati con la maglia dei lancieri. L’opzione per il suo ri-acquisto è stata fissata per un valore di 10 milioni di euro.

Foto: sito Ajax