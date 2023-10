Ufficiale Ajax, il nuovo tecnico è John van ‘t Schip

Arriva il comunicato ufficiale, l’Ajax nomina John van ‘t Schip allenatore ad interim dei Lancieri. L’ex giocatore dell’Ajax ha firmato un accordo con il club che va dal 30 ottobre 2023 al 30 giugno 2025. Van ‘t Schip e l’Ajax hanno concordato che assumerà un incarico nella gestione tecnica a partire dal 1° luglio 2024. Queste le parole della nuova guida tecnica della squadra:

“Sono felice che sia stato finalizzato questo accordo e non vedo l’ora di iniziare nel club in cui anche per me è iniziato tutto. Dai colloqui che ho avuto con tutte le parti coinvolte ho avuto un’ottima sensazione. L’Ajax deve riprendere rapidamente il cammino sportivo verso l’alto e io sono felice di lavorare su questo”.

Foto: sito Ajax