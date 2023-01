Ufficiale: Ajax, esonerato Schreuder

L’Ajax ha comunicato l’esonero del tecnico olandese Alfred Schreuder. I lancieri, dopo l’ennesimo pareggio in Eredivisie, hanno deciso di sollevare l’allenatore dall’incarico. La squadra di Amsterdam sta vivendo una delle peggiori stagioni: quinta in campionato a -7 dal Feyenoord primo. In campo europeo la musica non è diversa, l’Ajax è stato eliminato alla fase a gironi della Champions League. Un terzo posto nel girone che porterà i biancorossi a doversi giocare la permanenza in Europa League in un doppio scontro con i tedeschi dell’Union Berlin. L’annuncio social.

Ajax stelt Alfred Schreuder op non-actief. — AFC Ajax (@AFCAjax) January 26, 2023

Foto: sito ufficiale Ajax