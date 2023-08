Nuovo acquisto per l’Ajax che ha ufficializzato il nuovo terzino sinistro. Gli olandesi annunciano Gaston Avila, proveniente dall’Anversa. 21 anni, l’argentino ha vinto nell’ultima stagione il campionato belga e si trasferisce in Olanda a titolo definitivo. Accordo fino al 2028 con l’Ajax che per il cartellino ha speso 12.5 milioni di euro, cifra che può salire fino a 14.4 con le variabili.

Foto: Instagram Ajax