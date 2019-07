Attraverso i propri canali ufficiali di comunicazione, l’Ajax ha annunciato di aver ceduto l’esterno destro classe ’97, Vaclav Cerny, in prestito all’Utrecht. I lancieri hanno voluto salutare il giovane giocatore ceco con un post pubblicato sul proprio profilo twitter: “Ti auguriamo il meglio Vaclav”.

We wish you all the best, Vaclav! ♥️#ThanksVasa

— AFC Ajax (@AFCAjax) July 8, 2019