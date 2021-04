Ufficiale, Ajax: arriva il portiere Pasveer dal Vitesse

L’Ajax ha ufficializzato l’acquisto di Remko Pasveer, portiere 37enne, che ha firmato per due stagioni. Restano a questo punto dubbi circa il futuro di Kjell Scherpen, che dopo la papera contro la Roma potrebbe essere ceduto altrove, magari in prestito. Dubbi anche sul futuro di André Onana, attualmente squalificato per doping e col contratto in scadenza nel 2022: le trattative per il rinnovo hanno subito una brusca frenata.

New goalie in Amsterdam ❌❌❌#Pasveer2023 — AFC Ajax (@AFCAjax) April 23, 2021