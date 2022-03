Ufficiale: Adrian Mutu nuovo allenatore del Rapid Bucarest

Adrian Mutu è il nuovo allenatore del Rapid Bucarest. Lo ha comunicato la società della capitale rumena con un comunicato stampa. Nel suo staff Bogdan Patrascu, Eduard Stancioiu, Ciprian Nita, Roberto Buerrero, Mihai Nabadan e Gabriel Stoica”.

