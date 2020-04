Alan Pardew e l’ADO Den Haag hanno risolto il contratto. Il tecnico lascia il club olandese con queste dichiarazioni: “Voglio ringraziare tutti per questi ultimi mesi, in particolare i giocatori che hanno dato tutto sul campo. Ringrazio anche la dirigenza, proverò sempre affetto per questo club e per i tifosi. Ricorderò questa esperienza come una bellissima avventura”.

Foto: ITV.com