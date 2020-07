Ufficiale, Adebayor lascia il Club Olimpia: “Riportarlo qui ci costerebbe troppo”

Si è chiusa l’esperienza di Emmanuel Adebyaor in Paraguay. Infatti, il Club Olimpia ha comunicato la separazione dall’attaccante togolese: “La situazione sanitaria dovuta al virus Covid-19 comporta rischi per la salute del giocatore per il suo ritorno nel nostro Paese. Necessiterebbe di viaggiare con numerosi aerei e poi dovrebbe seguire la quarantena. Gli elevati costi logistici e la situazione economica in cui si trova il Paese ci obbligano a prendere la migliore decisione per garantire la stabilità economica”.

Gracias Emmanuel Adebayor por sumarte al proyecto Olimpia 2020. ⚪️⚫️⚪️ ¡Exitos en lo que se viene! ¡Merci Emmanuel! 🇹🇬 pic.twitter.com/fkKo74fsLS — Club Olimpia (@elClubOlimpia) June 30, 2020

Foto: profilo Twitter ufficiale Club Olimpia