Ufficiale: addio tra il Trento e il direttore generale Di Taranto

Divorzio tra il Trento e il direttore generale Corrado Di Taranto. Il club ha reso noto di aver trovato l’intesa per la risoluzione consensuale del contratto. Il comunicato ufficiale del club: “L’A.C. Trento 1921 Srl comunica di aver trovato l’accordo con il Direttore Generale, Corrado Di Taranto, per la risoluzione consensuale del contratto in essere dal giugno 2022. Tutta la Società intende ringraziare il Direttore Generale per il lavoro svolto, per la passione e la professionalità dimostrata. Il Club augura al Direttore le migliori fortune per il suo futuro lavorativo”.

Foto: Sito Trento Calcio